Верховная Рада не будет принимать изменения к закону об украинизации до решения Конституционного суда по поводу этого документа.

Об этом сообщил глава Комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной комиссии Александр Ткаченко, передает корреспондент "Страны".

На заседании в понедельник, 2 марта, комитет среди прочего рассматривал вопрос о выводе Венецианской комиссии от 6-7 декабря 2019 года относительно Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин накануне сообщит в Facebook, что руководитель Комитета гуманитарной и информполитики Александр Ткаченко планирует провести решение, позволяющее обойти негативное заключение Венецианской комиссии по закону о языках.

Скриншот: Facebook/ Ренат Кузьмин

В результате в ходе заседания Ткаченко заявил, что решение по языкам после вывода Венецианской комиссии должен принимать Конституционный суд. Большинством голосов комитет его предложение поддержал, таким образом, изменения к языковому законодательству не будут приниматься до решения Конституционного суда.

Напомним, ранее тот же Ткаченко заявлял, что закон о тотальной украинизации нуждается в корректировке. Но сейчас, как видим, он переложил решение на Конституционный суд, вердикт которого неизвестно когда будет.