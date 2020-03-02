Полиция в Харьковской области устанавливает обстоятельства гибели женщины в Новобаварском районе Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона в понедельник, 2 марта.

Как сообщается, тело погибшей было найдено местной жительницей в коллекторной трубе около реки Уды. По информации издания vgorode.ua девушке перерезали горло и сожгли. Опознать погибшую пока не удалось.

"На место выехало руководство ГУНП в Харьковской области и районной полиции, следственно-оперативная группа, передвижная криминалистическая лаборатория. В ходе осмотра места происшествия установлено, что погибшей около 20-35 лет", - говорится в сообщении.

Тело женщины направлено в Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. По этому факту следственным открыто уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

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