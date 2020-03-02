Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива считает, что его вызов в Офис генерального прокурора для сообщения о подозрении - это попытка генпрокурора Руслана Рябошапки дискредитировать его.

Об этом Илья Кива сообщил "Стране".

Отметим, что в понедельник, 2 марта, его ждут в Офисе генпрокурора, чтобы сообщить о подозрении в нанесении телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

"Собрался ли я в тюрьму? Не у того спрашиваете? Это Рябошляпе (Генпрокурор Руслан Рябошапка – Ред.) нужно готовится. От тюрьмы и чумы зарекаться нельзя, поэтому носки теплые всегда с собой ношу. Теперь по сути обвинения. Рябошапке нужно было быть предельно точным, чтобы его не обвинили в давлении на оппозицию. Он внес в реестр досудебных расследований статью 122 ч.1, а это нанесение телесных повреждений средней тяжести, что подразумевает перелом и частичную потерю трудоспособности. А сегодня на сайте заявлено, что подозрение будут вручать по 125 ст., а это - легкие телесные повреждения - все, что сумели "натянуть" прокуроры, долго работая с докторами, чтобы кто-то написал заключение о частичном сотрясении мозга", - сказал нардеп.

По словам Ильи Кивы, генпрокурор выполняет задачу по дискредитации народного депутата. Также Кива написал заявление о превышении полномочий Генпрокурора.

"Переквалифицирование статьи возможно в том случае, когда закрывают предыдущую, а новую открывают. Рябошляпа пытается выполнить поставленную ему задачу под занавес своей карьеры. Мне выписали повестку сегодня на 14:30, но в субботу мне перезвонил следователь и сказал, что по всей видимости в понедельник мне приходить не нужно, а нужно приходить в пятницу. Вот в чем сбой. Мы подали ходатайство, чтобы это произошло в пятницу. Нападение на народного депутата не расследуется, меня даже не вызывали в качестве свидетеля. Я уже подал заявление на Рябошляпу по факту его саботажа и преступлении на рабочем месте. Когда мы Рябошляпу снимем с должности, подозрение будет вручаться таким, как пид@@асу Стерненко и мародеру Порошенко. Но только статьи там будут не те, которые предусматривают административную ответственность, а долгие сроки отбывания на зоне с конфискацией всего имущества", - сообщил нардеп.

Напомним, 22 января депутат Илья Кива в ресторане в центре Киева подрался с ветераном АТО. Нардеп заявил, что АТОшник до этого угрожал ему в Facebook. По заявлению потерпевшего Михаила Маймана генпрокурор Руслан Рябошапка открыл протива Кивы уголовное производство.