На одном из рынков в Житомире посетители рынка обнаружили, как из багажника элитного Rolls-Royce Phantom продают картошку. Несмотря на то, что его туда пригнали как свадебный автомобиль, он засветился в ряду одном ряду с носками.

Как передает "Житомир-online", у машины достаточно интересные номерные знаки, которые нередко используют для маскировки транспорта на российской регистрации.

"Конечно, это не новый Роллс-Ройс Фантом 2020, но машина все равно недешевая. К слову, ранее в Украине видели торговцев с базара на Range Rover и даже на раритетном лимузине, но на Rolls-Royce Phantom еще никто не заработал", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лоток с картошкой был установлен в багажник машины.

Фото: zhitomir-online.com

Как сообщала "Страна", в 2017-м произошла похожая история. Тогда возле метро "Осокорки" в Киеве заметили пенсионера, который продавал мед из багажника электромобиля Tesla Model S. Позже выяснилось, что продавцом оказался Николай Ульянич, академик Украинской Академии Наук и заслуженный пасечник Украины. Кроме того, Николай Васильевич - почетный апитерапевт (применение живых пчел в лечении различных заболеваний) Украины