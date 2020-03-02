Пограничники фиксируют спокойную ситуацию по изменению порядка пересечения границы с Россией, за сутки по загранпаспортам выехало почти 7 тысяч граждан, до 15 человек получили отказ в пересечении из-за отсутствия загранпаспорта.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко "Украинской правде"

"Почти 7000 граждан Украины поехали в Россию за минувшие сутки и только примерно 15 прибыли на границу с внутренними паспортами. Им отказано в пересечении границы. Пока мы не видим какого-то большого недовольства людей из-за изменения порядка поездок. Насколько мне известно, даже один человек, который не смог попасть в Россию, потому что имел внутренний паспорт, сказал: "Ну, значит такая судьба: сегодня не смогу попасть, но сделаю себе документ и тогда поеду", - сказал он.

Демченко объясняет, что нововведение существенно ускоряет оформление граждан на государственной границе, поскольку данные и внутреннего паспорта и свидетельства о рождении пограничникам приходилось фактически в ручном режиме забивать в базу: фамилия, имя, отчество, номер и серия документа, гражданство. В то же время загранпаспорта считываются ридерами сразу.

Плюс это составляющая безопасности, потому что свидетельство о рождении и внутренний паспорт гражданина Украины легче подделать, чем зарубежный.

Дети до 16 лет могут следовать через границу с РФ по свидетельству о рождении.

Относительно статистики за предыдущие годы, представитель ГПСУ отметил, что на нее существенно повлияли отношения между странами и особенно – агрессия России в отношении нашей страны. В 2013 году было зафиксировано 6 миллионов 200 тысяч пересечений границы с РФ (еще действовало авиационное сообщение - Ред.), в 2018 году – 4,1 млн пересечений, за 2019 год – 3,9 миллиона.

Согласно постановлению правительства, с 1 марта 2020 года украинцы не могут пересекать государственную границу из Украины в РФ на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении. Только загранпаспорт (старого образца или новый - биометрический).

Изменение порядка пересечения границы с РФ не касается Крыма. Крым – это временно оккупированная территория Украины. Порядок поездок туда регламентируется постановлением Кабинета министров № 367 от 4 июня 2015 года. Въезд на временно оккупированную территорию Украины для украинцев может быть и по внутренним паспортам.

Отметим, что пограничники напоминали украинцам о новом правиле выезда в Россию и рассказали, как избежать хлопот.

Также читайте о том, что в МИД Украины анонсировали запрет выезжать в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.