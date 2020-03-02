В Национальной службе доставки "Ин Тайм " заявили о техническом сбое в информационной системе компании, а также о закрытии части отделений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как отмечается на сайте, в связи с техническим сбоем в информационной системе сервисы компании могут быть временно недоступны. Кроме того, возможна задержка отправки грузов по некоторым направлениям.

"Несмотря на остановку магистральной логистики и закрытии части отделений, мы продолжаем делать все возможное, чтобы выдавать грузы отправителям/получателям. Сегодня достигнута договоренность с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в сложившейся ситуации. Доставка грузов будет проведена их ресурсами в рамках соответствующих сетей отделений, где клиенты смогут получить ожидаемое", - говорится в сообщении, обнародованном службой в воскресенье.

В свою очередь, по данным совладельца группы компаний "Новая Почта" Владимира Поперешнюка, "Ин Тайм" остановила работу в связи с банкротством.

"Ин Тайм" - банкрот... Это плохая новость для пострадавших клиентов, работников, поставщиков. Это также плохо для всей отрасли, от этого страдает репутация всего рынка ... Я не знаю точных причин трагедии "Ин Тайма", но в любом случае главную ответственность за это понесут владельцы и менеджмент", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, в настоящее время "Новая Почта" разрабатывает план действий в сложившейся ситуации. "Ми готовы встретить новых клиентов, быстро переключить их в нашу систему и плодотворно сотрудничать", - добавил совладелец "Новой Почты".

Скриншот: Facebook/Володимир Поперешнюк

Национальная служба доставки "Ин Тайм" создана в мае 2002 года с центральным офисом в Киеве. Доставляет грузы весом от 100 грамм до 10 тонн в любой населенный пункт страны. Клиентов компании обслуживает более 1,700 тыс. пунктов выдачи, из них более 640 - стационарные отделения, а также более 1,200 тыс. почтоматов ПриватБанка. Кроме того, компания осуществляет международную доставку в 220 стран мира.

В структуру "Ин Тайм" входят ООО "Ин Тайм Фулфилмент", которое предоставляет комплекс складских услуг, и сервис доставки Zruchna – услуга для интернет-магазинов, работающая в формате same-day (день в день) в удобные для клиента двухчасовые интервалы доставки.

Ранее сообщалось, что Укрпочта из-за коронавируса ищет альтернативу доставке посылок из Китая пассажирскими самолетами.

Также мы писали, что Укрпочта анонсировала перебои с доставкой писем и посылок в 8 областях, а Новая почта - по всей стране.