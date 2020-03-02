В Киеве в течение всей календарной зимы 2019-2020 года так и не наступила зима метеорологическая, более того, температура воздуха не опускалась ниже отметки -10 градусов.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, по данным метеорологов, устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в течение календарной зимы 2019-2020 в столице так и не произошло.

Все три зимних месяца имели плюсовые среднемесячные температуры, а в целом она за декабрь-февраль составила +2 градуса. Более того, самым холодным среди зимних дней было 8 февраля, когда температура под утро опустилась до -8,4 градусов, а в прошлом ноябре, 22 числа, было -9,7 градусов.

Климатологи обсерватории отмечают, что впервые за 140 лет в Киеве не было не только метеорологической зимы, но и температуры воздуха ниже -10 градусов. Они отмечают, что это последствия глобального потепления, темпы которого, к сожалению, ускоряются.

Зимой в столице выпало ровно 100 мм осадков, что составляет 70% сезонной нормы. Устойчивого снежного покрова в столице так и не было.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни Украину ждет потепление до +17.