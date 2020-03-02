В мире продолжают отменять и переносить крупные общественные мероприятия из-за коронавируса.

Так, в Париже отменили многие выставки, в частности, проведение крупного Книжного салона, который должен был пройти 20-23 марта. Кроме того, перенесен на более поздний срок ряд спортивных мероприятий, например, парижский полумарафон, а также баскетбольный матч в рамках Чемпионата Франции.

В США отменили одну из крупнейших научных выставок, которая должна была пройти на этой неделе в Денвере. Планировалось, что в ней примут участие около 11 тыс. человек. На прошлой неделе компания Facebook решила не проводить свою ежегодную конференцию F8 для разработчиков программного обеспечения в Сан-Хосе. Организаторы ежегодной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне в свою очередь также объявили об отмене мероприятия.

В Японии также на две недели закрыты парки развлечений, в том числе Disneyland и DisneySea. До середины марта также закрыт Токийский национальный музей.

Кроме того, организаторы Недели моды в Токио, которая должна была пройти с 16 по 21 марта, отменили мероприятие. Заявление появилось на официальном сайте мероприятия Rakuten Fashion Week Tokyo 2020.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса больше 89 тысяч человек. Из них более трех тысяч скончались, а свыше 45 тысяч - излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания выявили в 69 странах мира.

Напомним, что из-за коронавируса в Японии отменили фестиваль сакуры, а в ФРГ - крупнейшую туристическую выставку мира.

Также мы писали о том, что из-за коронавируса впервые за 73 года отменили Женевский автосалон.