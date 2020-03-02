На днях Полина Ололо, бывшая жена рэпера Сереги, заявила, что он забрал и скрывает от нее двух сыновей - Марка и Платона. Девушка также рассказала "Стране", что бывший муж препятствует встречам и любому контакту детей с мамой, а также содержит мальчиков в ужасных условиях.

История этого скандала началась еще в июне 2019 года, когда Полина отдала сыновей к папе на месяц в гости, но вскоре певец решил, что Марку и Платону лучше остаться жить с ним. Отметим, что сейчас Сергей Пархоменко (настоящее имя артиста) обосновался в Харькове. И если по началу мальчики общались с мамой, она приезжала к ним, а также все время разговаривала по телефону, то с 27 января сыновья вообще не выходят на связь.

Полина Ололо с детьми, фото: facebook.com

"Мне сказали, что с детьми мне разговаривать никто не даст и отправили меня общаться через представителя Сергея. То есть как мои дети, что мои дети, где они, я должна была спрашивать у его адвоката. Со слов Сергея, он действует в интересах детей, хотя я считаю что это месть, травля и игра собственного эго", - прокомментировала нам девушка. А с помощью адвокатского запроса ей удалось узнать, что 1 февраля дети пересекли границу Крыма на автомобиле с херсонской регистрацией.

Рэпер Серега до сих пор никак публично не отреагировал на ситуацию и воздерживается от комментариев. Но, сегодня ночью он приходил домой к Полине. Об этом она рассказала своим подписчикам в социальных сетях.

"Никаких новостей от сыновей до сих пор нет. Но сегодня в час ночи ко мне приходил Сергей Пархоменко. Не знаю зачем и почему. Я боюсь каких-то действий против себя, поэтому дверь не открыла. Но я готова к конструктивному диалогу. Хочется сесть и поговорить нормально, чтоб присутствовали и мой представитель и представитель Сергея", - говорит девушка.

Сергей Пархоменко и его бывшая жена Полина с детьми, фото: facebook.com

Серега о своих детях

Интересно, что в ноябре 2019 года Серега рассказывал белорусскому сайту Onliner.by о том, почему забрал сыновей и об их воспитании: "Даже не все мои близкие родственники понимают этот поступок и разделяют его. Сейчас уже спокойнее, а когда я только принял решение перевезти их в другой город, было изумление и непонимание… Дети сами по будильнику встают, готовят себе завтрак, застилают постель. У них вещи сложены, как в бутике. А потом говорят: "Папа, ты дома? Мы тебе тоже завтрак приготовили. Ты не против?" Уходят и за собой ключом дверь закрывают. Учителя не нахвалятся. Психологи говорят: "Да вообще супердети". Тренируются, как олимпийцы - пять раз в неделю. Дневной сон. Гаджетами не пользуются. Хотят, просят: "Дай хотя бы 30 минут поиграть". Но мы садимся и разговариваем, почему это плохо. Гаджеты забрал - зрение лучше стало, поведение - тоже… Каким будет мир, я не знаю, но ребята должны быть готовы его встретить. Моя задача - оставить их максимально сильными".

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