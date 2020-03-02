Всемирная организация здравоохранения считает неэффективным измерение температуры путешественникам при въезде или выезде из страны, поскольку болезнь может находится в инкубационном периоде.

Как говорится в рекомендациях о международных поездках, человек может обмануть скрининг, приняв жаропонижающее.

"Один только температурный скрининг при выезде или въезде не является эффективным способом предотвратить распространение инфекции между странами. У инфицированных людей может быть инкубационный период, могут не проявляться симптомы на ранних стадиях заболевания или человек может принять жаропонижающее и скрыть симптомы. Кроме того, такие меры требуют значительных инвестиций, что может принести мало пользы", - говорится в сообщении.

В организации утверждают, что гораздо эффективнее будет предоставление путешественникам рекомендаций по избеганию заражения. Также рекомендуется собирать декларации о состоянии здоровья при въезде в страну, что поможет оценить возможные риски.

Напомним, 10 марта в Украине должны появиться быстрые тесты, которые можно использовать за пределами лабораторий - они дадут ответ за 15-20 минут.

Также "Страна" писала, что украинские власти приняли решение о введении дополнительных мер контроля на границе с т.н. "ДНР" и "ЛНР" в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, при помощи температурного скрининга искать коронавирус собрались на западной Украине, а также на границе с Польшей.