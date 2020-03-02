Екатерина Диденко пошла на шоу Малахова. Фото: Instagram

Российская блогерша Катерина Диденко, спустя несколько дней после смерти ее мужа и друзей от сухого льда на вечеринке в честь ее дня рождения, отправилась на шоу Андрея Малахова. 

Об этом сам Малахов сообщил в Твиттере в понедельник, 2 марта.

"Сухой лед: участники дня рождения блогера Кати Диденко в бане - сегодня в прямом эфире на "Россия 1" 18.30", - анонсировал телеведущий. 

Скриншот: Twitter/Андрей Малахов

Скриншот: Twitter/Андрей Малахов

По данным СМИ, вместе с Диденко на передачу пришли ее подруги. 

Напомним, в ночь на субботу , 29 февраля, во время празднования 29-летия блогера Екатерины Диденко в московской бане произошла трагедия

"Страна" подробно писала о причинах смерти двоих друзей и мужа Диденко на банной вечеринке.

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