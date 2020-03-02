Российская блогерша Катерина Диденко, спустя несколько дней после смерти ее мужа и друзей от сухого льда на вечеринке в честь ее дня рождения, отправилась на шоу Андрея Малахова.

Об этом сам Малахов сообщил в Твиттере в понедельник, 2 марта.

"Сухой лед: участники дня рождения блогера Кати Диденко в бане - сегодня в прямом эфире на "Россия 1" 18.30", - анонсировал телеведущий.

Скриншот: Twitter/Андрей Малахов

Сухой лёд: участники дня рождения блогера Катя Диденко в бане - сегодня в #прямойэфир на @tvrussia1 18.30 #сухойлед pic.twitter.com/1RN80MGBZj — Андрей Малахов (@a_malahov) March 2, 2020

По данным СМИ, вместе с Диденко на передачу пришли ее подруги.

Напомним, в ночь на субботу , 29 февраля, во время празднования 29-летия блогера Екатерины Диденко в московской бане произошла трагедия.

"Страна" подробно писала о причинах смерти двоих друзей и мужа Диденко на банной вечеринке.