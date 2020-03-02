В рамках уголовного дела против бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Госбюро расследований открыло произодство в отношении НАБУ. Следователи ГБР подозревают, что детективы НАБУ действовали противозаконно, вмешиваясь в деятельность адвоката Руслана Волынца, который защищает Гладковского-Свинарчука.

Об этом на своей странице в соцсети написал сам Волынец.

По его словам, во время сбора доказательств невиновности Гладковского в инкриминируемых ему действиях сторона защиты направляла различные запросы о получении информации. Один из таких ответов был предъявлен адвокатами в ходе одного из судебных заседаний.

"И хотя в своем решении суд указывает на то, что обращение с запросом является способом реализации стороной защиты своего права на защиту, НАБУ обращается к руководству лица, подписавшего письмо-ответ на запрос защиты с требованием о проведении служебного расследования в отношении этого лица", - написал он.

Уточняется, что ГБР открыло дело по ч. 2 ст. 397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) Уголовного кодекса.

Скриншот: facebook.com/ Руслан Волинець

Напомним, Олег Гладковский был уволен с должности первого замсекретаря СНБО 4 марта 2019 в связи с громким коррупционным скандалом в военном секторе.

Ранее "Страна" писала о том, что ВАКС разрешил Гладковскому-Свинарчуку выезжать за пределы Киевской области.

Также мы сообщали, что против Свинарчука-старшего закрыли дело о картине Путина из гильз.