В понедельник, 2 марта, может пройти заседание "малой" фракции "Слуги народа", а уже на следующий день, 3-го числа, утром соберут большую фракцию. На ней будут обсуждаться кадровые вопросы, включенные в повестку внеочередного заседания Рады 4 марта.

Об этом со ссылкой на первый заместитель руководителя фракции "Слуги народа" Александра Корниенко пишет "Интерфакс-Украина".

"Будем следить дальше за развитием событий, за теми консультациями, которые идут. Они сегодня будут происходить, сегодня будет собираться "малая" фракция, возможно завтра будет собираться большая фракция. Будем смотреть", - сказал Корниенко.

А нардеп от "Слуги народа" Арсений Пушкаренко сообщил, что заседание фракции назначено на вторник, 3 марта, на 09:00.

"Есть конечно кадровые вопросы: с одной стороны необходимо кого-то уволить, с другой - назначить. Мы понимаем, что будет обсуждение. Касательно самих кадровых вопросов в Кабмине, то завтра в 09:00 собирается фракция, и на фракции мы будем обсуждать те или иные кандидатуры или виденье", - сказал Пушкаренко.

Видео: YouTube/ RadaTVchannel. Про фракцию "Слуги народа" - с 01:16:00

Напомним, президент Зеленский собирает внеочередное заседание Рады 4 марта. Возможно, будут рассматриваться кадровые вопросы, в частности, отставка премьера и руководителей некоторых силовых ведомств. "Страна" разбиралась, ждет ли Украину чистка власти 4 марта.