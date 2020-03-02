В т.н. "ДНР" заявили, что обмен пленными на Донбассе по формуле "всех на всех" до конца марта провести не удастся из-за позиции Киева.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на омбудсмена "ДНР" Дарья Морозова

"Вчерашнее заявление не соответствует действительности, поскольку украинская сторона за период после обмена не подтвердила нам ни одного человека. По факту, на данный момент формула "всех установленных на всех установленных" практически отсутствует в связи с тем, что нет на данный момент таких людей. Люди, которые делают такие заявления, не меньше меня об этом знают", - сказала журналистам Морозова.

Напомним, что до этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о намерении провести следующий этап обмена пленными на Донбассе в формате "всех на всех" в марте этого года.

Также мы писали о том, что в последнем обмене Украине вернули людей, которые сами издевались над заключенными в Донецке.

Кроме того, Зеленский объявил, сколько украинцев собирается обменять в новом обмене.