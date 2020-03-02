Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в январе 2020 года сократился в долларовом эквиваленте на 1,1% до 83,43 млрд, а в национальной валюте вырос на 4,04% - до 2,079 трлн гривен.

Как сообщает пресс-служба ведомства, важным фактором на влияние суммы государственного долга оказалась девальвация гривны по отношению к доллару США.

"За отчетный период совокупный долг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 4,04% и составил 2,079 трлн грн, а в эквиваленте в иностранной валюте уменьшился на 1,1% и составил $83,43 млрд. Важным фактором влияния на колебание суммы госдолга была девальвация гривны по отношению к доллару США. По данным Национального банка Украины, в январе 2020 года она составила 5,2%", - говорится в сообщении.

Чиновники из Минфина уточнили, что сейчас работают над уменьшением влияния курсовых колебаний на состояние государственного долга. Для этого они сокращают сумму долга в иностранной валюте.

"За предыдущий год благодаря увеличению заимствований в национальной валюте Минфин увеличил долю государственного долга, номинированного в гривне, с 33% до 41%. Согласно цели, поставленной Минфином, на конец 2024 года, эта доля должна превысить 50%", - подчеркивается в тексте сообщения.

Напомним, уже с 2021 года правительству Украины придется выплачивать кредиторам компенсацию за списанные в 2015 году $3,8 млрд госдолга.

Также "Страна" писала, что агентство по управлению государственным долгом Украины, решение о создании которого 12 февраля принял Кабмин, будет зарегистрировано как юрлицо до 1 сентября текущего года.