В Киеве полицейские разоблачили крупнейшую в стране сеть интернет-продажи наркотиков и лабораторию, где каждый месяц производили примерно 100 килограммов психотропных веществ.

Об этом в Twitter сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

"НПУ Киева разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно производилось до 100 кг психотропных веществ. Задержаны девять участников ОПГ", - написал Аваков.

По его словам, в ходе спецоперации удалось изъять 300 килограмм наркотиков и больше 2 тонн перекурсоров (веществ для их изготовления - Ред.), общая стоимость которых составила 110 миллионов гривен.

Скриншот, фото: Twitter/ Arsen Avakov

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно полиция поймала в Белой Церкви банду торговцев наркотиками через Telegram.