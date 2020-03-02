В Москве подтвердили случай заражения коронавирусом у мужчины, который вернулся в Россию из Италии 23 февраля. В больницу он обратился, поскольку почувствовал недомогание.

Как передает "Интерфакс", сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии. В Россию молодой человек вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье. 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас болезнь протекает в легкой форме. Чиновники начали определение круга лиц, с которыми мог общаться мужчина. Сейчас он находится под медицинским наблюдением в больницу.

Ранее мы писали, что зараженный коронавирусом в Москве лежал в палате с еще шестью людьми, а сам факт заболевания отрицал. Соседи мужчины рассказали, что им посоветовали не распространяться о болезни, а также взяли аналисы.

Также мы рассказывали, что в Беларуси коронавирусом заболела женщина, прилетевшая из Италии.