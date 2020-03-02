В понедельник, 2 марта, Сирийские правительственные силы предприняли попытку вернуть стратегический город в провинции Идлиб. Повстанцы опровергли потерю города.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщается, на сирийском государственном телевидении показали живые кадры из Серакиба, который находится на главной автомагистрали страны с севера на юг. Утверждается, что город находится под контролем правительства.

В то же время повстанцы опровергли эти заявления, сказав, что они до сих пор удерживают город, несмотря на сильные обстрелы.

Серакиб уже дважды переходил из рук в руки меньше чем за месяц, что отражает его важность как ворот к контролируемому правительством северному городу Алеппо, так и к удерживаемому повстанцами городу Идлиб на западе.

Повстанцы заявили, что турецкие беспилотники нанесли удар по позициям сирийской армии на линии фронта Серакиба, поразив как минимум две ракетные установки.

Напомним, в воскресенье Анкара сбила два сирийский самолета в Идлибе и нанесла удар по меньшей мере по одному военному аэродрому в провинции Алеппо, продвинув битву вглубь территории, подконтрольной войскам, верным Асаду.

Министр обороны Хулуси Акар заявил, что турецкие силы также уничтожили восемь вертолетов, десятки танков и пять систем ПВО.

"Сирийский режим будет вынужден покинуть зону деэскалации перед встречей Путина-Эрдогана", - заявил высокопоставленный источник в оппозиции.