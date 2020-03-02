Украинская Премьер-Лига назвала лучшего игрока 20-го тура Favbet Лиги. Неудивительно, что им стал форвард Днепра-1 Владислав Супряга в одиночку "уничтоживший" киевское Динамо. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу Днепра-1.

В состав экспертного совета УПЛ на этот раз вошли: Артур Валерко, Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский, как передает пресс-служба УПЛ.

И по итогам голосования победу одержал нападающий Днепра-1 Владислав Супряга, который в матче с Динамо сделал хет-трик. Он набрал семь голосов, а форвард Ворсклы Руслан Степанюк, забивший победный гол Шахтеру - два.

По иронии судьбы Супряга принадлежит Динамо, а за Днепр-1 играет на правах аренды.

Напомним, что Супряга стал автором второго в истории чемпионатов Украины хет-трика в ворота Динамо. Первый такой случай был зафиксирован еще 24 сентября 1998 года - тогда три гола провел симферополец Алексей Осипов, а встреча Таврия - Динамо завершилась вничью 3:3.

