Мохаммад Мирмохаммади умер от вируса Сovid-19. Фото: isna.ir

Утром в понедельник, 2 марта, в Иране умер один из высших чиновников, член совещательного органа при высшем руководителе Мохаммад Мирмохаммади, он был заражен коронавирусом. 

Об этом сообщает ISNA.

Мохаммад Мирмохаммади скончался в больнице Тегерана. Тот факт, что Мирмохаммади был заражен коронавирусом, подтвердился еще в понедельник, 24 февраля. 72-летнего чиновника госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Отметим, что в Иране из-за коронавируса погибли по меньшей мере 210 человек. При этом официальные власти подтверждают лишь 34 смерти от коронавируса и 388 случаев заболевания.

Напомним, в конце февраля представитель президиума законодательного органа Ирана Исламского консультативного совета Асадулл Аббаси заявил, что уже пять депутатов парламента заразились коронавирусом.

Так же мы писали, что замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом.

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