Оперативники из Службы безопасности Украины обнаружили в морском торговом порту "Южный" в Одесской области партию кокаина весом в 30 кг, который прибыл в страну из Латинской Америки.

Как передает пресс-центр ведомства, ориентировочная стоимость находки составляет 90 млн гривен.

"Оперативники спецслужбы установили, что в середине февраля текущего года в Морской торговый порт "Южный", в Одесской области, из одной из южноамериканских стран поступил грузовой контейнер с автомобилями. В ходе углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили 31 брикет с высококачественным кокаином, общим весом почти 31 килограмм. Ориентировочная стоимость изъятого наркотика на черном рынке составляет более 90 млн грн", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Уточняется, что в ходе спецоперации задержали трех членов банды, причастной к распространению наркотиков. Они находились в Киеве. Один из них оказался иностранцем.

Фото: ssu.gov.ua

Согласно их плану, в ближайшее время в Украину должны были в ближайшее время завести партию в почти 500 кг кокаина, для последующей продажи тут и на территории Европейского союза.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в Коста-Рике в сети силовиков попался крупный улов. Здесь в результате спецоперации арестовали крупную партию кокаина, весом в 5 тонн, которую наркобароны планировали нелегально доставить в Нидерланды.

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