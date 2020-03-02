В одесском аэропорту начали разбирать на части самолет авиакомпании Turkish Airlines, который совершил аварийную посадку 21 ноября 2019 года и получил повреждения фюзеляжа. Бригада из десяти турецких специалистов, по решению комиссии, уже несколько дней снимает с борта боинга оборудование, агрегаты и другие элементы кабины пилотов и пассажирского салона. Об этом сообщает "Думская".

По данным издания, Turkish Airlines долгое время искала пути решения проблемы и даже вынашивала план перегонки аварийного самолета в Стамбул или на одно из ремонтных авиапреприятий Украины. Но все же компания отказалась от этой затеи.

В связи с деформацией передней части фюзеляжа боинг окончательно признан не подлежащим восстановлению. С 23 ноября он находится под охраной на одной из стоянок аэропорта. Интересно, что сразу после аварии авиакомпания заклеила специальной лентой все надписи на фюзеляже, включая логотип на киле.

Предполагается, что все ценное (узлы, агрегаты, оборудование, кресла) будет демонтировано для нужд Turkish Airlines. Двигатели тоже снимут и отправят в ремонт, после чего самолет утилизируют при помощи специальной техники.

В минувший понедельник, когда в Одессу пришел циклон «Юлия», носовую часть фюзеляжа буквально сдуло со специальной подставки-ложемента, на которой он стоял из-за отсутствия передней стойки шасси. На следующий день, 25 февраля, носовую часть подняли краном и поставили на новую стойку.

Напомним, вечером 21 ноября 2019 года, совершая посадку в Одессе в условиях сильного бокового ветра, пилоты турецкого нацперевозчика совершили серьезную ошибку, едва не приведшую к трагедии. Boeing 737-800, регистрационный номер TC-JGZ, выкатился за пределы ВПП, пропахал несколько сотен метров по грунту, а затем частично вернулся на бетонку. К счастью, никто из 132 пассажиров рейса не пострадал.

Также мы сообщали, что в Риме норвежский Boeing совершил аварийную посадку, с неба сыпались обломки двигателя.