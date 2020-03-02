Жена задержанного первого командира батальона Айдар Сергея Мельничука в положении. Сейчас Мила Мельничук на седьмом месяце беременности. Пара ожидает мальчика.

"Он замечательный муж и отец. Благодаря ему я поверила, что мужчины могут не изменять. Психологически очень трудно", - рассказала она "Стране".

Напомним, что вечером 1 марта на границе Греции и Болгарии по запросу России был задержан первый командир Айдара, экс-депутат Сергей Мельничук.

Его задержали сотрудники Интерпола по запросу России. Он подозревается в убийстве двух человек и создании незаконного вооруженного формирования. Как выяснила "Страна", РФ преследует Мельничука по делу Надежды Савченко, которую приговорили за убийство двух российских журналистов летом 2014 года.

Ранее жена экс-комбата "Айдара" Мельничука назвала тех, кто может стоять за его задержанием.

Такеж сообщалось, что на помощь к задержанному в Греции экс-командиру Айдара Мельничуку приехал консул Украины.

Сергей Мельничук с женой и ребенком. Фото из семейного архива