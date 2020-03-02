Сегодня, 2 марта, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге Кабмина заявил, что карантин для иностранцев и наших земляков в Новых Санжарах будет завершен в четверг, 5 марта, если ни у кого из людей не возникнет подозрения на заболевание.

"Относительно обсервации в Новых Санжарах: сегодня после утреннего обхода мы имеем стабильную ситуацию, как всегда. Все здоровы и ожидают завершения обсервации, которую мы планируем провести в четверг", - рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, как передает Интерфакс-Украина.

Ранее "Страна" сообщала, что в Тернополе у маленького ребенка заподозрили вирус Covid-19.

Так же мы рассказывали, что число жертв вируса Covid-19 на планете перевалило за 3 000 человек, зараженных уже 87 874. Таковы данные на 2 марта 2020 года.