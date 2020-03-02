Ближайшие дни в Украине будут сухими и теплыми. Температура воздуха во вторник, 3 марта, местами поднимется до +15 градусов, а уже в среду, 4-го числа, - до +17 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, 3 марта, циклонам и атмосферным фронтам, из-за которых случаются снегопады, наводнения и ливни, "придется снять корону с головы и вместе с нами смотреть снизу вверх на температуру воздуха".

"Вот. вот. Именно вверх. Потому что 3 марта в Украине ожидается существенное потепление. В большинстве областей максимальная температура воздуха достигнет +10...+15 градусов. На побережьях морей и в Карпатах, конечно, будет свежее", - написала Наталья Диденко.

По данным синоптика, дожди пройдут в западных областях, но лишь небольшие и вдоль западной границы, до Тернопольской и Хмельницкой областей они вряд ли дойдут. В целом в Украине 3 марта все же будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер будет дуть с юга и юго-востока, уже не сильный, но порывистый.

"В Киеве 3 марта погодка будет рахат-лукум. Без осадков, веселый весенний ветерок и +12...+14 градусов", - написала Диденко.

Также она добавила, что 4 марта в Украине станет еще теплее, до +12...+17 градусов, однако в среду в западные области снова придет похолодание.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, "Страна" писала о том, что в Киев впервые в истории не пришла зима, а февраль был теплее нормы почти на 7 градусов.