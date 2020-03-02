Правоохранители во Львовской области разыскивают мужчину, который вечером воскресенья, 1 марта, расстрелял свою знакомую и ранил очевидца, который бросился к ней на помощь. Преступник скрылся на микроавтобусе Volkswagen Т5.

Как передает пресс-служба полиции, мужчине 41 год, а зовут его Виктор Тур.

"Проведенными мероприятиями было установлено, что около 21:00 на улице Садовой в Пустомытах 56-летний житель Харьковской области выстрелил в голову своей знакомой, 22-летней жительнице города Яворов, а также ранил очевидца события, который бросился на помощь девушке. Злоумышленник скрылся на микроавтобусе Volkswagen Т5", - говорится в сообщении.

Фото: lv.npu.gov.ua

Уточняется, что мужчина ростом около 170 см, шатен, носит бороду. Одет в коричневую кожаную курточку, темно-синий свитер и темные брюки. Чуть позже удалось обнаружить микроавтобус, на котором скрылся мужчина.

Фото: lv.npu.gov.ua

За преступление ему грозит пожизненное заключение свободы.

Напомним, в Ивано-Франковске ночью полиция проводила операцию "Заложник", разыскивая 30-летнего мужчину, отец которого заявил о похищении сына и требовании выкупа. В результате выяснилось, что сын сам организовал свое "похищение", чтобы выманить у отца деньги для выплаты долга.

Также "Страна" писала, что 25 февраля, во второй половине дня друзья, пришедшие проведать бывшего бизнес-партнера врага Игоря Коломойского Леонида Вульфа, обнаружили его мертвым.