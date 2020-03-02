По данным на 2 марта в Украине ведется проверка на наличие коронавирусной инфекции у четырех человек: трех иностранцев, и гражданина Украины, вернувшегося из Италии.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в понедельник.

"Вчера завершилось тестирование трех образцов на коронавирусную инфекцию: из Ивано-Франковской области, Кропивницкого и Киева, у пассажирки, которая была обнаружена в аэропорту. Все эти три исследования показали отрицательные результаты, это свидетельствует, что у этих людей нет коронавирусной инфекции. На данный момент проведено уже 8 тестов на коронавирус, все они были отрицательные", - рассказал Ляшко.

По его словам, сейчас в лаборатории изучаются анализы еще четырех человек: 3 из них из Киева, 1 с Черновицкой области.

"В Киеве это подозрение зафиксировано у иностранцев, которые находились на территории Украины и обратились за медицинской помощью, в Черновцах это человек, который вернулся из Италии", - сообщил он.

Напомним, ранее неизвестный коронавирус COVID 2019 начал распространятся в Китае в декабре прошлого года. Спустя два месяца вирус уже проник в Европу.

По состоянию на утро 2 марта от коронавируса умерли 3048 человек, зафиксировано более 89 000 случаев заболевания, более 45 000 человек выздоровели.

Также мы писали, что в Тернополе у маленького ребенка заподозрили вирус Covid-19.