В ходе экстренно созванного на фоне слухов об отставке брифинга 2 марта премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил, что действительно встречался с главой Офиса президента Андреем Ермаком, но заявил, что ничего особенного в разговоре с ним не было.

"Смотрите, я каждый день встречаюсь с кем-то, с кем-то говорю, иногда - не поверите - даже с кем-то ужинаю. Ничего особенного в этом разговоре не было. Мы обменялись мыслями относительно того, что происходит, обсудили ряд рабочих вопросов. Ничего особенного, чтобы я мог бы отдельно комментировать, не было", - сказал Гончарук.

Видео: YouTube/ КабМін. О встрече с Ермаком - с 10:30

Фото: Twitter/Christopher Miller

Напмоним, о том, что Гончарук ужинал в индийском ресторане в Киеве с Андреем Ермаком 1 марта сообщил журналист Кристофер Миллер. Он даже выложил фото и заявил, что в разговоре между премьером и главой Офиса президента упоминалось имя Игоря Коломойского.

Отметим, что в ходе брифинга 2 марта Гончарук прокомментировал слухи о своей отставке. Премьер сообщил, что не собирается уходить в отставку и еще никаких заявлений не писал.