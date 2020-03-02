В Ровно полиция задержала подростка, который второй раз за неделю угнал маршрутку. Вечером 1 марта 16-летний житель села Малый Алексин Ровенского района зашел на территорию стоянки по улице Курчатова областного центра. Нажав кнопку аварийного открывания дверей, он проник в салон маршрутку, где нашел ключи под солнцезащитным козырьком и поехал кататься. Когда же около 23:00 он приехал на АЗС на улице Млиновской, юный водитель показался подозрительным одному из находящихся там мужчин и он позвонил в полицию.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Ровенской области.

Патрульные остановили угнанную маршрутку на улице Князя Владимира. Согласно освидетельствованию, 16-летний подросток был трезв и объяснил полицейским, что захотел покататься.

Как выяснилось, задержанный оказался именно тем человеком, который угнал со стоянки маршрутку и 25 февраля. Парень всю ночь ездил ней по деревням в Ровенском районе, а затем даже возил в ней пассажиров. После этого он также был задержан и ему сообщили о подозрении в совершении преступления.

Теперь же решается вопрос о вручении подозрения по факту незаконного завладения транспортным средством, совершенным повторно. Кроме того, следователи будут ходатайствовать в суде об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В рамках уголовного производства также будет назначаться судебно-психиатрическая экспертиза, поскольку подросток состоит на учете у врача.

Санкция инкриминируемых несовершеннолетнему статей предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве иностранцы избили таксиста и угнали его машину.

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