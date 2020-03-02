"Этой весной точно". Глава партии "Слуга народа" пообещал украинцам скорые посадки
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что этой весной точно нужно начать посадки, которые украинцам обещали во время избирательной кампании.
Как он рассказал во время согласительного совета 2 марта, нужно начать серьезный разговор с руководителями правоохранительных органов.
"По общей политической ситуации. Действительно, пришла весна, много людей ожидают посадок, которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы просто бы не успели это сделать. Этой весной точно это надо будет делать", - скзаал он.
В первую очередь, считает Корниенко, нужно выяснить у генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, почему реформа ведомства "мешает выдвигать конкретные подозрения". Похожие разговоры должны состояться с НАБУ, МВД, СБУ и ГБР.
Напомним, в Украине, по данным социологов, упало доверие к антикоррупционным структурам. Самой известной из них является Национальное антикоррупционное бюро. Оно и другие ведомства - САП, Высший антикоррупционный суд и НАПК - были главной надеждой на искоренение коррупции в Украине.
Также "Страна" рассказывала, что в среду, 3 марта, состоится внеплановое заседание Верховной Рады, на которой будут рассмотрены кадровые перестановки. В частности, возможное увольнение директора НАБУ Артема Сытника и генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.