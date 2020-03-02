Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что этой весной точно нужно начать посадки, которые украинцам обещали во время избирательной кампании.

Как он рассказал во время согласительного совета 2 марта, нужно начать серьезный разговор с руководителями правоохранительных органов.

"По общей политической ситуации. Действительно, пришла весна, много людей ожидают посадок, которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы просто бы не успели это сделать. Этой весной точно это надо будет делать", - скзаал он.

В первую очередь, считает Корниенко, нужно выяснить у генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, почему реформа ведомства "мешает выдвигать конкретные подозрения". Похожие разговоры должны состояться с НАБУ, МВД, СБУ и ГБР.

Напомним, в Украине, по данным социологов, упало доверие к антикоррупционным структурам. Самой известной из них является Национальное антикоррупционное бюро. Оно и другие ведомства - САП, Высший антикоррупционный суд и НАПК - были главной надеждой на искоренение коррупции в Украине.

Также "Страна" рассказывала, что в среду, 3 марта, состоится внеплановое заседание Верховной Рады, на которой будут рассмотрены кадровые перестановки. В частности, возможное увольнение директора НАБУ Артема Сытника и генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.