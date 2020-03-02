В понедельник, 2 марта, в 5:50 на трассе Чугуев-Меловое на въезде в Купянск (Харьковская обл.) автомобиль КАМАЗ с прицепом столкнулся с легковым Daewoo Lanos. В результате погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"В результате аварии 22-летний водитель легковушки и двое его пассажиров - 24 и 44-летние женщины от полученных травм погибли на месте. Еще один пассажир автомобиля, 47-летний мужчина, был госпитализирован в местную больницу, однако вскоре скончался", - говорится в сообщении.

Как сообщается, по этому факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, вчера под Киевом во время ДТП погиб священник.

Также мы писали, что в Одесской области пьяный полицейский на мотоцикле устроил смертельное ДТП .