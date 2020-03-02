Нардепу от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илье Киве Офис генерального прокурора намерен сообщить о подозрении в нанесении телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве. В понедельник, 2 марта, его ждут в ведомстве для проведения этого следственного действия. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Уточняется, что Киву вызывают в Офис генерального прокурора на 14:00. Против него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 125 (причинение умышленного легкого телесного повреждения, которое повлекло кратковременное расстройство здоровья) Уголовного кодекса.

Также ведомство опубликовало скан повестки.

Напомним, 22 января нардеп Илья Кива подрался в ресторане в центре Киева с ветераном АТО. Позже Илья Кива пожаловался, что АТОшник, с которым он сцепился в ресторане, раньше угрожал ему в Facebook. По заявлению потерпевшего Михаила Маймана генпрокурор Руслан Рябошапка открыл протива Ильи Кивы уголовное производство.

Также мв сообщали, что Илья Кива пообещал подать в суд на генерального прокурора Руслана Рябошапку, который открыл против него уголовное дело за нанесение телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.