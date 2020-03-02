Премьер Алексей Гончарук сегодня официально заявил, что не писал заявления об отставке "на данную минуту". Но добавил, что некие консультации у него с президентом и Верховной Радой еще идут.

Последние слова говорят о том, что такая возможность рассматривается. Вопрос только - кем и когда.

То есть главная интрига недели - уйдет ли премьер и его Кабмин - по-прежнему остается. И разрешится она, видимо, уже в среду - на 4 марта назначено внеочередное заседание Рады, которое инициировал президент.

Собрали, все, что известно о вероятной отставке Гончарука на данный момент.

Первые слухи

Новая волна слухов об отставке Гончарука и Кабмина начали муссировать неделю назад.

Информация о том, что Офис президента ведет активный кастинг нового премьера начала попадать в СМИ.

В числе претенднтов тогда назывались Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский.

Вскоре Зеленский и Гончарук подтвердили, что недавно встречались с Сергеем Тигипко. Правда, не сказали на какую позицию он рассматривается.

Впрочем, потом в "Слуге народа" устами главы фракции Арахамии премьерские перспективы Тигипко опровергли. Но не опровергли (впрочем, и не подтвердив) самой премьериады.

Разговоры о смене правительства пошли также на фоне новых рейтингов президента и всей власти. Выяснилсь, что популярность Зеленского тянет на дно прежде всего Кабинет министров.

Почти сразу после публикации этй социологии президент обратился в Раду с просьбой созвать внеочередное заседание. В повестке которого последним пунктом обозначены "Кадровые вопросы".

Выход Коломойского

Параллельно СМИ сообщили о том, что Гончарук уже написал заявление об отставке. Следом от симпатиков Гончарука посыпались сообщения, что его пытается убрать с поста Игорь Коломойский, с которым правительство сейчас воюет за госкомпанию "Центрэнерго" и что якобы президент в этом конфликте не поддерживает однозначно премьера (детальнее об этой истории читайте здесь).

А вечером в воскресенье журналисты "Радио Свобода" сняли встречу Гончарука и Ермака в индийском ресторане. И не просто сняли, а и попытались подслушать о чем они говорили. Правда, как уверяют, услышали всего одно слово - "Коломойский".

То есть сразу пошел отсыл к запущенной еще в пятницу версии о том, что Гончарука хотят снести из-за того, что тот поменял руководство "Центрэнерго", чем обидел Коломойского.

Ситуацию проанализировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Распространено мнение, что место встречи Гончарука и Ермака слили журналистам из окружения премьера. И она логична (из окружения премьера в пятницу слили и версию по связи отставки с "Центрэнерго").

Но интересен и вопрос - о чем, собственно, был разговор.

Тут следует напомнить, что по Конституции сейчас никто не может отправить премьера в отставку (иммунитет истекает только осенью). Только он сам может написать заявление об отставке.

Есть четыре версии того, на какой стадии сейчас отставка премьера. Первая - премьер сам хочет уйти и президент с этим согласен. Вторая - премьер сам хочет уйти, но президент не согласен. Третья - премьер не хочет сам уходить, но президент на этом настаивает и Гончарук ему готов подчиниться и написать заявление. Четвертая - президент настаивает на отставке, но премьер заявление писать не хочет.

Так вот вопрос - если Гончарук на все согласен и уже все решено по его судьбе (и он сам с этим смирился), то зачем было сливать факт встречи с Ермаком, да еще и поминать Коломойского?"

"Все может быть"

То есть уже из факта встречи с Ермаком и его интерпретации сторонниками Гончарука было понятно, что премьер так легко со своего поста уходить не собирается.

Сегодняшний понедельник добавил интриги на этот счет.

В сеть слили разговор Гончарука и пранкера "Джокера".

"Леша, ты остаешься? Даю слово, никому!", - спросил его "Джокер", который представился как нардеп Гео Лерос.

"Очень навряд ли, но все может быть)", - со смайликом ответил ему Гончарук.

Премьерское "все может быть" дает понять, что у Гончарука есть надежды остаться. Которые скорее всего чем-то подкреплены. Или же так премьер пытается усилить свою переговорную позицию.

Сегодня утром стало известно, что Гончарук созывает брифинг на 11.00. И все подумали, что он объявит о своей отставке.

Однако вышло все по другому. Гончарук опроверг слухи о том, что написал заявление об отставке.

"Я никаких заявлений на эту минуту не писал. У нас будут консультации с президентом и парламентом. Больше я об этом ничего комментировать не хочу", - сказал Гончарук.

Повторимся - без заявления уволить премьера нельзя: у него и Кабмина годовой иммунитет. И, если на Банковой хотят действительно снять Гончарука, то придется найти аргументы, чтоб заставить его написать "по собственному".

Видимо, по этому поводу и встречались Гончарук и Ермак вчера вечером. И не факт, что договориться удалось.

Кроме того, вокруг возможной отставки премьера, есть еще одна интрига, которую анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Есть версия, что в случае отставки Гончарука, за новый Кабмин голосовать не будут. А и.о сделают вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Так вот. По украинскому законодательству и.о премьера не может вносить в Раду кандидатуры министров.

И если на Банковой хотят обновить состав Кабмина (а не только убрать отдельно взятого Гончарука), то есть два варианта. Первый - Гончарук должен еще до своей отставки внести представления в Раду. Второй - после отставки Гончарука сразу проголосовать за нового премьера и новый Кабмин.

И все это нужно решить до среды, если, конечно, Гончарук согласен написать заявление об отставке".

Кроме того, остается открытым вопрос - если даже отправят в отставку премьера, то приведет ли это к смене курса страны. Либо продолжится таже линия (по лекалам МВФ), что была и при Гончаруке?

Тем более, что сейчас, в условиях угрозы начала мирового экономического кризиса (который однозначно ударит и по Украину, и уже бьет) зависимость нашей страны от помощи МВФ усиливается. По одной из версий именно это и дает возможность Гончаруку питать надежды на то, чтобы остаться на своем посту (по этой версии президент изначально не хотел увольнять Гончарука, но тот сам пошел на обостение после конфликта по "Центрэнерго", чтоб укрепить свои позиции и вынудить Зеленского определиться со своей позицией).

Но и в случае его отставки вопрос о курсе правительства остается ключевым. Куда более важным, чем фамилия самого главы Кабмина.