После того, как коронавирус обнаружили в Индонезии, Чехии и Доминиканской республике, общее количество зараженных стран достигло 65.

Как передает "ТАСС", сейчас всех заболевших помещают на карантин, однако их количество растет с каждым днем.

К примеру, в Китае за сутки коронавирус подхватили 42 человека. В Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения уточнили, что всего количество подхвативших COVID-19 превысило 80 тыс. человек.

В Корее общее количество зараженных составляет 4212 человека. В Италии заболели 1,5 тыс. человек. В США коронавирус подхватили 80 человек. А в Москве на данный момент 1 человек помещен в карантин с подозрением на новый штамм коронавируса.

Напомним, в столице Франции - Париже - закрыли один из самых известных и самый популярный художественный музей мира - Лувр. Это временная мера, связанная с опасениями по поводу распространения коронавируса. Она принята по требованию работников музея.

Также мы рассказывали, что в Германии резко увеличилось количество зараженных коронавирусом. Оно выросло более, чем в два раза по сравнению с прошлой пятницей.