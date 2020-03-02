В 2020 году в Украине ставка по ипотеке может снизиться до 10%, а размер микрокредитов для бизнеса под 5-7-9% может быть увеличены до 2 миллионов гривен.

Об этом в понедельник, 2 марта, в ходе встречи говорили премьер-министр Украины Алексей Гончарук, глава НБУ Яков Смолий, представители Минфина и Минэкономики, передает пресс-служба Кабмина.

"Дальнейшее снижение учетной ставки с 11% до 7% уже в 2020 году означает дешевые кредиты. В частности, ипотека может быть 10%, а для бизнеса увеличиваем микрокредиты до 2 млн грн под 5-7-9%. Плюс расширяем эти кредиты для покупки коммерческой недвижимости", - заявил Алексей Гончарук.

Сообщение на сайте Кабмина сопровождается жизнеутверждающим фото премьера, которое, видимо, должно вселить уверенность в членов нынешнего правительства, что Гончарук, вопреки слухам, не уходит:

Фото: kmu.gov.ua

Напомним, ранее Алексей Гоначрук заявлял, что сейчас, чтобы выплачивать ипотеку в Украине, надо торговать оружием или наркотиками.

Также мы писали, что премьер обещал перевести все кредитование в Украине под 5-7-9% годовых.