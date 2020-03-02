Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил, что не собирается уходить в отставку. Также он подтвердил принятие решения по смене руководства "Центрэнерго".

Об этом он заявил в понедельник, 2 марта, во время брифинга.

"Я никаких заявлений на эту минуту не писал. У нас будут консультации с президентом и парламентом. Больше я об этом ничего комментировать не хочу", - сказал премьер.

Отметим, что как и предполагала "Страна", интрига с отставкой Гончарука еще далека от завершения. Премьер больше ничего не захотел комментировать, в том числе по ситуации в "Центрэнерго". Он лишь сказал, что решение по смене менеджмента принято и на предприятие зайдёт новый директор.

Сам брифинг был посвящен платежкам за коммуналку и медицинской реформе.

Слова об отставке с 7:08 минуты. Видео: YouTube/Кабмин

Напомним, недавно разные источники сообщили о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому, настаивая на том, чтобы глава страны его подписал.

Как стало известно, 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят вопрос о Кабинете министров, деятельности силовиков в сфере борьбы с коррупцией и укреплении правопорядка.

Отметим, что по словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, в парламенте еще не зарегистрировали заявление Гончарука об отставке. Сам Гончарук уже рассказал пранкеру Джокеру, останется ли работать в Кабмине.