В Киеве февраль 2020 года был теплее, чем обычно, среднемесячная температура превысила климатическую норму на 6,7 градусов. А метеорологическая зима в этом году в столице так и не наступила: 10 февраля уже началась метеорологическая весна.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, среднемесячная температура в феврале 2020 года в Киеве составила +2,5 градуса, что на 6,7 градусов больше климатической нормы. А вот осадков в Киеве за месяц выпало 46 мм, что совпадает с нормой. В обсерватории сообщили, что в этом году февраль занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года.

Самым холодным днем месяца стало 8 февраля, минимальная температура под утро составила -8,4 градуса. Самым теплым метеорологи признали 2 февраля: около полудня максимальная температура поднялась до +10,7 градусов.

Впервые за 140 лет наблюдений в столице метеорологическая зима так и не наступила, а уже 10 февраля началась метеорологическая весна.

Отметим, что наступлением метеорологической зимы называют устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. А метеорологическая весна считается наступившей, когда среднесуточная температура начинает превышать 0 градусов.

"Страна" писала о том, что 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений.