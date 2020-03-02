Первого командира батальона "Айдар" и экс-нардепа Сергея Мельничука задержали в Греции по запросу РФ по "делу Надежды Савченко", приговоренной в России за убийство двух журналистов ВГТРК летом 2014 года.

Об этом "Стране" рассказали в окружении бывшего комбата.

"По решению Басманного суда Москвы Мельничук уже 6 лет является заочно задержанным по делу Надежды Савченко. Ему инкриминируют убийство двух и больше людей, а также создание незаконного вооруженного формирования", - сообщил знакомый Сергея Мельничука.

На сайте Следственного комитета РФ также содержится информация об экс-комбате "Айдара". Так, 26 июня 2014 года там опубликовали такое сообщение: "По данным СК России, полученным в ходе расследования уголовного дела, командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В ближайшее время Следственным комитетом будет вынесено постановление о привлечении Мельничука в качестве обвиняемого и решен вопрос об объявлении его в розыск".

Скриншот: сайт Следственного комитета РФ

Подробнее читайте в материале "Страны" о том, как в Греции задержали экс-комбата "Айдара" Сергея Мельничука.

Напомним, "Страна" писала о том, жена экс-комбата "Айдара" Мельничука считает, что за его задержанием могут стоять Варфоломей, Аваков или Москва.