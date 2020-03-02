Украина возобновила коммуникации с Ираном по поводу расследования катастрофы самолета "МАУ" под Тегераном, однако из-за эпидемии коронавируса консультации были отложены.

Об этом рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка во время брифинга в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Появилась коммуникация с правоохранительными органами Ирана, мы должны были проводить консультации, но, к сожалению, из-за эпидемии коронавируса консультации были отложены на определенное время", - заявил Рябошапка.

Также генпрокурор пообещал, что как только ситуация улучшится, Украина возобновит консультации и будет "непосредственно общаться с иранскими коллегами".

В данный момент Иран 4-й в мире по уровню заболеваемости на новый коронавирус. Там зафиксировали 978 случаев заболевания новым вирусом, 54 человека - погибли, 175 - вылечились.

Напомним, 8 января на территории Ирана потерпел крушение самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). В результате чего погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.