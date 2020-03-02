Во вторник, 3 марта, Конституционный суд рассмотрит жалобы на закон "Об очистке власти", благодаря которому ряд чиновников времен экс-президента Украины Виктора Януковича не могут занимать должности во власти.

Как передает пресс-служба суда, пленарное заседание запланировано на 10:00.

Так, вопрос люстрации планируют рассмотреть первым на повестке дня, поскольку проверять придется целый ряд статей закона - не нарушают ли они действующее украинское законодательство. Жалобы на данный закон подали 47 народных депутатов.

Уточняется, что в последний раз жалобу рассматривали 16 января.

Напомним, 26 февраля вступило в силу постановление Европейского суда по правам человека о люстрации, принятое в октябре 2019 года. Суд усмотрел в увольнениях госслужащих по закону о люстрации нарушение Конвенции о защите прав человека.

Ранее мы сообщали, что одним из кандидатов на должность премьера, после отставки Гончарука, являлся Сергей Тигипко. Однако позже эту информацию опроверг глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Как оказалось, бизнесмен подпадает под закон о люстрации как вицепремьер в правительстве Николая Азарова

Также "Страна" писала, что в январе Украина подала в Большую палату Европейского суда по правам человека жалобу на решение ЕСПЧ по закону о люстрации. Однако вчера Большая палата отказалась пересматривать вердикт суда.