За задержанием в Греции первого командира батальона "Айдар", бывшего нардепа Сергея Мельничука могут стоять патриарх Варфоломей, глава МВД Украины Арсен Аваков или Россия.

Об этом в комментарии "Стране" сообщила жена Мельничука Мила.

"Сергей поехал на соревнования по боксу к нашей команде, а я на религиозную конференцию. Мужа задержали по старому запросу Интерпола четырехлетней давности. Ему предъявляют убийство двух русских граждан, но он никогда и не был в Ростовской области. Когда-то был момент, что Россия через Интерпол подала запрос на задержание всех украинских политиков, а мы в обратную разослали. Об этом уже все забыли и никто это не воспринимал серьезно. Мы ехали на машине, проездили вместе 27 стран и никаких проблем не было", - рассказала она.

Также супруга первого командира батальона "Айдар" рассказала о своих версиях, кто может стоять за задержанием ее мужа.

"У меня есть несколько версий. Первая, эта провокация придумана самим Варфоломеем, потому что мне начали звонить и предлагать, чтобы Новая Церковь ввязалась в миротворческий процесс. Греции очень хочется перед Нормандским форматом выступать в роли миротворца. Вторая, это могут быть украинские силы, например, Аваков. Третья, это действительно Россия так цинично и подло поступает. Это специально созданная ситуация. Но это абсурдная ситуация, потому что мы нигде в Интерполе не числились", - рассказала Мила.

По ее словам, вся информация при задержании ее мужа была взята из Википедии, где написано, что Мельничук родился в Виннице, на самом же деле, он родился в Житомире. Кроме того, в ордере фигурировали непонятно откуда взявшиеся российские паспорта.

"... Дело состряпанное. Сейчас мой муж общается с консулом, и они ждут решение прокурора, но мне сказали, что этот процесс может тянуться несколько лет. Консулы первое время не оказывали никакого содействия, они приехали после того, как начался хайп в мире. Первая реакция: "Ждите, мы будем разбираться". Я сказала, что у нас задержание, и мой муж жизнь за эту страну отдавал", - сообщила супруга Мельничука.

Также она рассказала, что из политиков ей позвонил Михаил Добкин и предложил помощь.

"Команда Порошенко создала моему мужу образ "карателя" в 2015 году, когда на него завели ложное дело. Он задерживал дезертиров, которые воровали в "Укроборонпроме", а потом на мужа завели дело, что он якобы задерживал, чтобы самому украсть. Из команды Порошенко сейчас звонят и предлагают поддержку и так хотят помогать. Это удивительно, потому что во времена Порошенко давление на батальон, так как экс-президент очень боялся потерять власть. Мародерство в батальоне было, но мой муж к этому не причастен, он всегда был на фронте, а хищения были в тылу", - заявила жена Мельничука.

Также, по ее словам, супруга после задержания заставляли подписать протокол.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, за что в Греции задержали экс-комбата "Айдара" Сергея Мельничука.

Также мы сообщали, что на помощь к задержанному в Греции экс-командиру Айдара Мельничуку приехал консул Украины.