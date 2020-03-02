Эвакуировать украинцев, оставшихся в китайском Ухане, должны другие страны, людей которых привезли во время первой эвакуации в Новые Санжары. И одна европейская страна уже согласилась это сделать в ближайшие дни

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время интервью, передает "Интерфакс-Украина". При этом чиновник уточнил, что в случае необходимости, наша страна будет эвакуировать граждан самостоятельно.

"На сегодняшний момент выглядит наиболее целесообразным - это привлечение помощи других стран. Как вы знаете, Украина помогала другим странам забирать наших граждан, так действуют все, не только мы с вами. В ответ мы теперь рассчитываем на то, что нам помогут тоже эвакуировать наших граждан. Их не так много осталось", - сказал он.

Сама эвакуация, утверждает Пристайко, может состоятся уже в ближайшее время.

"У нас есть сейчас страна европейская, которая предлагает забрать наших граждан из Уханя. Мы, в принципе готовы в ближайшие дни это сделать", - подчеркнул он.

Уточним, что вместе с украинцами из Уханя эвакуировали граждан Казахстана, Аргентины, Доминиканской республики, Израиля, Черногории и Панамы. Отметим, что европейской из этих стран является только Черногория.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве рассматривают возможность эвакуации украинцев, которые являются членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине из-за коронавируса на борту.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о позорных событиях в Новых Санжарах в связи с прибытием эвакуированных из Уханя.