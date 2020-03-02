Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка полагает, что 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады, инициированном Владимиром Зеленским, депутаты могут рассмотреть вопрос о его отставке, однако голосование не будет успешным.

Об этом со ссылкой на слова Руслана Рябошапки пишет "Интерфакс-Украина".

"Это в очередной раз, я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового, и ничего не состоится", - сказал Рябошапка.

По мнению генпрокурора, в среду, 4 марта, голосование по его отставке может быть, однако Рябошапка не считает, что оно может быть для него негативным.

Напомним, после появления информации о внеочередном заседании Рады 4 марта появились слухи, что его повестка будет включать в себя, в том числе, и отставку премьера, а также руководства ряда силовых структур. "Страна" разбиралась, ждет ли Украину чистка власти 4 марта.