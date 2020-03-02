Пранкер под ником "Джокер" опубликовал переписку с премьером Алексеем Гончаруком. В ней он пообщался с главой Кабмина под видом депутата от "Слуги народа" Гео Леросом.

В этой переписке Гончарук выразил сомнение, что будет дальше работать в правительстве.

"Леша, ты остаешься? Даю слово, никому!", - спросил его "Лерос".

"Очень навряд ли, но все может быть)", - со смайликом ответил ему Гончарук.

Гончарук высказался по поводу обысков на 1+1 после скандала с прослушкой совещания у премьера. "Это вообще лайт вариант, по сравнению с тем, что могло быть за ту хрень, что они сделали" - прокомментировал глава правительства.

Также Гончарук в переписке признал наличие разных групп в "Слуге народа".

Написал Гончарук и о том, что считает министра культуры Владимира Бородянского, который отстаивает скандальный закон о медиа (закон о дезинформации), эффективным менеджером и хочет его сохранить.

Слухи об отставке Гончарука начали с новой силой курсировать на минувшей неделе. На среду назначено внеочередное заседание Рады, на котором одним из вопросов значатся кадровые.

Уйдет ли Гончарук в отставку - "Страна" разбиралась в материале Судный день для Гончарука, Сытника и Рябошапки. Ждет ли Украину чистка власти 4 марта.