Сегодня, 2 марта, премьер-министр Украины Алексей Гончарук проведет брифинг, который запланирован на 11:00.

Как передает пресс-служба Кабинета министров, вход для журналистов будет по паспортам и редакционным удостоверениями.

"2 марта состоится брифинг Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Начало: 11:00. Место проведения: Дом правительства, ул. Грушевского, 12/2, пресс-центр, 1-й подъезд. Вход по паспортам и служебным удостоверениям", - говорится в сообщении.

Уточним, что точной повестки брифинга пока нет.

Напомним, что недавно несколько источников распространили информацию, согласно которой премьер-министр Алексей Гончарук повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому и в этот раз настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу.

Также "Страна" писала, что на внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 4 марта, планируется рассмотреть вопрос о Кабинете министров, деятельности силовиков в сфере борьбы с коррупцией и укреплении правопорядка.

Позже спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде еще не зарегистрировано заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.