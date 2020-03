После того, как Турция открыла границы и перестала сдерживать поток беженцев из Сирии, Афганистана и Ирака, тысячи нелегалов стали штурмовать Европу.

Первой удар приняла Греция. Через сухопутный пограничный пункт на минувших выходных пытались прорваться около 10 тысяч беженцев. Почти полтысячи добрались до греческих островов по морю.

В Афинах призвали Евросоюз сообща предпринять меры для защиты границ. И реакция последовала на удивление жесткая: на границу начали отправлять полицию и военных.

И это немного не та реакция, на которую рассчитывал Эрдоган, запуская механизм мигрант-шантажа Евросоюза.

Но в Европе свои выводы из ситуации 2015 года сделали. Тогда мигранты наводнили регион и вызвали настоящий переполох. Пошла в рост популярность правых движений, которые начали выигрывать выборы по всему континенту.

То есть новый наплыв беженцев встретил уже совсем другой Евросоюз. И пока похоже на то, что план Турции не сработает. Ведь даже если отдельные мигранты пробьются на территорию ЕС, это будут уже не те объемы, чем пять лет назад.

Разбирались, почему Турция решила открыть границы и что сейчас происходит в Европе.

28 февраля в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам полиции, береговой охраны и пограничников дали указание не препятствовать проходу мигрантов.

Такое решение было принято после инцидента с гибелью 36 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.

29 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что его страна открыла границы с ЕС для мигрантов. По его словам, Анкара больше не будет закрывать границу с Евросоюзом и кормить беженцев, поскольку Евросоюз не платит средства для их содержания. Таким образом, Турция подталкивает Европу вмешаться в конфликт в Сирии - на стороне, естественно, Турции.

"Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы. Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово. Мы не в том положении, чтобы кормить такое число беженцев", - сказал Эрдоган.

Он напомнил, что на территории Турции находятся 3,7 миллионов сирийских беженцев и, что Турция просто не сможет выдержать новую волну беженцев.

Позже министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что после обострения под Идлибом и открытия Турцией пограничных переходов, более 100 тысяч мигрантов покинули турецкие границы c Европой через Эдирне.

В 2016 году Турция заключила соглашение с ЕС о том, что Анкара не будет пропускать направляющихся в Европу мигрантов из Сирии. За это Евросоюз пообещал финансовую поддержку.

По данным ООН, Турция приняла около 3,7 миллиона беженцев из Сирии. Их количество выросло за последнее время на фоне обострения в провинции Идлиб. Кроме сирийцев, в Турции находятся мигранты из Афганистана и Ирака.

Главное миграционное давление выпало на долю Греции и Болгарии. В 2015-2016 годах Греция была главными воротами для беженцев, которые прибывали через Турцию, пока ЕС не заключил с Анкарой сделку о мерах по ограничению притока беженцев в Европу.

По данным европейских СМИ, после объявления Турции на границе с Грецией с турецкой стороны уже 1 марта скопилось около 12 тысяч мигрантов, предпринимающих попытки проникнуть на греческую территорию. Вторжение в Грецию осуществляется не только по суше, но и морем.

Из-за этого к границам Греции стянули полицию и военных, чтобы не допустить перехода мигрантов из Турции. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, когда несколько сотен мигрантов попытались прорваться. Те в ответ, бросали камни и металлические прутья. В ходе столкновения на погранпереходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля, один полицейский был ранен.

Переход беженцев из Турции в Грецию сняли с дрона.

В МИД Греции отчитались, что за последние два дня 73 человека были арестованы полицией Греции за незаконное пересечение. Еще более 10 тысяч мигрантов не пустили на территорию Европейского Союза полицейские и военные.

При этом, как минимум 500 человек, на семи лодках достигли греческих островов Лесбос, Самос и Хиос, где лагеря для мигрантов уже сильно переполнены - на Лесбосе находятся уже 42 тысячи мигрантов.

По сообщениям греческих СМИ, по территории Турции к границе беженцев подвозят автобусами. А среди задержанных при попытках нелегального перехода границы оказалось множество людей, не имеющих отношения к Сирии и являющихся выходцами из других государств.

Появилось видео, как турецкие таксисты, найдя "золотую жилу", массово подвозят к греческой границе беженцев.

Также в сети публикуют видео, на котором беженцы на границе Греции специально держат детей над костром, чтобы у них было больше слез.

В Греции заявили, что Турция намерено искажает информацию и вместо 10 тысяч беженцев сообщила о переходе в Европу более 100 тысяч мигрантов через открытые границы. Из-за этого изменили текст смс-сообщения, которое рассылается по геолокации на все иностранные телефоны на границе страны.

"Никто не может пересечь греческие границы. Все те, кто пытается нелегально пересечь их, не допускаются. Цифры, цитируемые турецкими властями, являются ложными и вводящими в заблуждение".

Тем временем, после того как нелегальные мигранты на границе забросали посты пограничников и полицейских коктейлями Молотова, в Греции стали звучать мнения, что в случае необходимости можно открывать огонь.

Об этом в Twitter написал независимый греческий журналист Сотири Димпинудис, который опубликовал видео с места событий. "Греция имеет полное право защитить себя от этих захватчиков и даже стрелять в них, если на то будет необходимость" - написал он.

#Breaking: Just in - Reports that the Illegal migrants on the border of #Greece/#Turkey are throwing Molotov cocktails towards Greek riot police, protecting their borders.



Greece has every right to protect itself from these invaders, and shoot if needed... pic.twitter.com/WgO90VJ6eG