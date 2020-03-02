В Украине хотят вернуть техосмотр автомобилей
На сайте Министерства инфраструктуры опубликовали проект закона, разработанный для возвращения технического осмотра транспортных средств. Сейчас документ проходит общественные обсуждения, и украинцы могут внести свои предложения до 26 марта.
Как передает пресс-служба ведомства, законопроект описывает механизм возвращения и проведение обязательного технического контроля машины, правила использования тахографов, а также обучение для водителей коммерческого транспорта.
Так, ответственным за техосмотр хотят сделать новосозданное Бюро по безопасности эксплуатации колесных транспортных средств.
Уточняется, что водителям легковых машин с полной массой до 3,5 т нужно будет проходить техосмотр через 4 года от даты изготовления, затем каждые 2 года.
Автомобильным такси нужно будет проходить технический осмотр каждый год. Автобусам - через год от даты изготовления, далее каждые 6 месяцев.
Грузовым автомобилям, с полной массой свыше 3,5 т техосмотр придется проходить каждый год.
А водители мототранспорта обязаны будут проходить проверку каждые 2 года.
Напомним, в Украине летом этого года начнет работать система фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах.
Также в Украине ввели обязательную фото- и видеофиксацию техосмотра авто.