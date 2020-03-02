В Тернополе врачи подозревали, что маленький ребенок, который с родителями вернулся из Испании, заражен коронавирусом Covid-19, однако оказалось, что у него грипп.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

Сообщается, что ребенок возрастом 2,5 лет недавно с семьей вернулся из Испании. Он заболел, поэтому врачи подумали, что у него может быть коронавирус. Врачи оперативно провели необходимые анализы, оказалось, что у ребенка грипп группы "В". Теперь он проходит курс лечения.

Напомним, по состоянию на 2 марта число жертв вируса Covid-19 перевалило за 3 000 человек, зараженных уже 87 874.

Также мы писали о том, что, по словам главного санитарного врача, грипп для Украины может стать страшнее коронавируса.