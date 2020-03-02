Сегодня утром, 2 марта, полиция Болгарии отправила в Салоники на суд задержанного ранее первого командира батальона "Айдар", бывшего нардепа Сергея Мельничука, к которому на помощь сегодня приехал консул Украины в Салониках Вадим Саблук.

"Сергею только что объявили решение. Скорее всего его отправят в Салоники, где будет суд и там уже решат", - рассказала нам его жена Мила.

Напомним, что Сергея Мельничука задержали 1 марта по запросу России на границе Греции с Болгарией.

Так же экс-нардеп ранее сообщал, что в документах на его задержание есть ошибки.

По его словам, в ордере Интерпола, на основании которого его задержали, его имя, фамилия, место рождения, данные о паспортах не совпадают с реальными. Кроме того, в документе его национальность обозначена как россиянин, а в причине задержание указано "убийство на территории Ростовской области и создание незаконного вооруженного формирования".