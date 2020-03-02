Президент России Владимир Путин во время интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путин" заявил, что наращивание производства вооружения является одним из главных гарантов мировой стабильности.

Российский лидер обвинил американцев в желании нарушить "эту стратегическую стабильность и стратегический баланс".

"Ружье выстрелит, если будет висеть только на одной сцене. А если будет такое же ружьё висеть на соседней сцене, то вряд ли тот, у кого оно висит рядышком, позволит себе его применять. Это и есть ситуация, которая называется стратегической стабильностью и балансом сил", - сказал он.

Именно это, по мнению Путина, удержало мир от новых крупных вооруженных конфликтов после Второй мировой войны.

Видео: YouTube/ТАСС

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин рассказал о том, использует ли он двойников в повседневной жизни ради собственной безопасности.

Так же мы рассказывали, что Путин пообещал обеспечить армию и флот России гиперзвуковым и лазерным оружием.