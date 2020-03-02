Путин рассказал о ружьях на стене, как о гарантии стратегической стабильности
Президент России Владимир Путин во время интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путин" заявил, что наращивание производства вооружения является одним из главных гарантов мировой стабильности.
Российский лидер обвинил американцев в желании нарушить "эту стратегическую стабильность и стратегический баланс".
"Ружье выстрелит, если будет висеть только на одной сцене. А если будет такое же ружьё висеть на соседней сцене, то вряд ли тот, у кого оно висит рядышком, позволит себе его применять. Это и есть ситуация, которая называется стратегической стабильностью и балансом сил", - сказал он.
Именно это, по мнению Путина, удержало мир от новых крупных вооруженных конфликтов после Второй мировой войны.
Видео: YouTube/ТАСС
Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин рассказал о том, использует ли он двойников в повседневной жизни ради собственной безопасности.
Так же мы рассказывали, что Путин пообещал обеспечить армию и флот России гиперзвуковым и лазерным оружием.